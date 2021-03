Yannick JOBERT

Intervenant maintenance industrielle agroalimentaire curative ou préventive.

Principalement sur les régions : Rhône Alpes,Bourgogne .



Spécialisé dans l'abattage ,la transformation de volailles et le conditionnement de ces produits.



Intervention sur tous types de machines :

abattage : Bayle , Meyn ,Stork ,Linco...

transformation : Risco ,Handtmann, Marel ....

conditionnement : Multivac , Automac ....



Installation et mise en route nouveau process.

Modification implantation ligne de production.

Remplacement technicien ( période congé ...)

Intervention France et étranger.



Mes compétences :

Électricité

Mécanique

Hydraulique

Pneumatique

Soudure