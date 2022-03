Yannick LE VILLAIN

Si vous avez un besoin, ou un recrutement qui s'ouvre n'hésitez pas à me contacter je me ferais un plaisir d'échanger avec vous sur notre potentiel avenir commun.



#agile #scrum #sprint #leanmanagement #waterfall #pdca #wbs #porter #swot #qualite #pilotage



Mes compétences :

Pétrochimie

Économie

Industrie

Management

Commerce

Pharmacie

Gaz

Automobile

Technico-commercial

Tuyauterie

Traduction anglais français

Apprentissage

Informatique

Pilotage d'équipe

Autocad

Navision

Microsoft Office

C Programming Language