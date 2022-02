Yannick LECLERC

2010-Stage Cours Jean-Laurent Cochet direction Pierre delavennes ( Paris 75 )

2000-2009 - Ecole de théatre de Marcoussis ( Essonne 91 )

1985à 1990 - Formation de comédien au théâtre de Colombes (Hauts de Seine 92) compagnie du « théâtre du conte amer »

THEATRE

2018- Ma patronne est un fumier - Marseille - Off d' Avignon

2018- Ils sont revenus- Marseille- Venelles

2018- moi mon mari mes emmerdes - Marseille

2018 - Les bidochon - Marseille

2017 - Ultime Gourmandise - Marseille

2017 - Ma patronne est un fumier- Off d' Avignon- Marseille

2017- Ils sont revenus- rôle de Jean-luc - Marseille

2017 - La baignoire de l'oubli rôle de Fabrice- Paris

2016- Ils sont revenus - rôle de Jean-Luc - Marseille

2016 - La baignoire de l'oubli - rôle de Fabrice- Perpignan- AIX en Provence - Toulouse - Avignon- Marseille

2015- Talent tueuse- rôle des jumeaux- Paris- Perpignan-

2015 - Ma concierge est frappadinge - rôle du ministre - Paris- Perpignan - Avignon

2014- ANTIGONE à New-York - rôle de Sacha - Off d'Avignon - théâtre le Célimène

2012 -2014 LE PARFAIT AMOUR rôle de l’homme – création – Aix en Provence et perpignan et AVIGNON

2012 POUR LUCRECE rôle du comte Marcellus – Jean Giraudoux – théâtre du TNO de Mai à sept

2011 LA PIECE de Scriptime rôle de Samy - théâtre de mémilmontant 19mai et reprise en sept

2011 BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN de William Shakespeare rôle de Don Pedro Paris du 1au15 février

2010 KROUM L’ ECTOPLASME de Hanokh Levin rôle de dûlché théâtre de ménilmontant Paris 5/6/7/8/9ma

2009 ANTIGONE DE NEW YORK de Janusz Glowachki rôle de Sacha 23 Juin à Monthléry et Paris

2008 ART de Yasmina REZA (2 représentations) rôle d’Yvan

2007 CŒUR A DEUX de Guy Foissy (5 représentations) deux personnages elle et lui

2006 FEU LA MERE DE MADAME de Feydeau (4 représentations) rôle de Lucien

CINEMA ET TV

juin et sept 13 " La French " réalisation - homme de main

fev 13 " De guerre lasse" réalisation Olivier Panchot - rôle patron de casse

Sept 12 « les belles années » réalisation Frédéric Proust - Sarl Lionceau Films FIGU

FEV 12 « Groland » émission du 19.02.12 ROLE

MARS 12 « Groland » émission du 18.03.12 ROLE

Mai 12 « Groland » Emission du 26.05.12 ROLE

Aout 12 « Suzanne » réalisation Katell Quillévéré – Movemovie production ROLE

PUB – CLIP et AUTRES

jan 13 ' Pub M do " réalisation Jérôme Bernard - FIGHTING FISH - role du Rancher

AVRIL 12 « SPOT PUB LMFAO » réalisation Jean-marie Antonini – C4 production

Oct 12 Animateur comédien pour une mission Carrefour

Juin 11 « Pub GDF Suez » réalisation Fleur et Manu - Télécréateurs



