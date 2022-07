Yannick LEGLISE

Nous dirigeons, mon associé et moi même, la société MCB, spécialisée dans la vente et le Service après vente de matériels d'impression ( copieurs, fax, imprimantes, multifonctions ...), d'informatique et de téléphonie.

Nous réalisons des audits gratuitement afin de proposer les solutions les plus adaptées à votre métier et votre environnement.

Je m'occupe de la gestion de l'entreprise ainsi qu'une partie des ventes.

Mon expérience dans le domaine est de 16 ans.



Mes compétences :

Conseil

Réactivité

Service

Professionnalisme