Yannick Mickael MBOYI OKOGHO

Bonjour.



Je suis M.MBOYI OKOGHO Yanick Mickaël; je réside au Gabon et plus particulièrement à Libreville. Entreprenant, ponctuel, consciencieux et motiver; je serai très heureux d'intégrer une Entreprise qui me permettrai d'approfondir, mais aussi d'enrichir mes aptitudes professionnelles. Cependant je demeure disponible à tout moment.

Vous pourriez me contacté à cette adresse: yanmboyi@yahoo.fr/ mickaelmboyi@gmail.com



Mes compétences :

Installation et assemblage de la charpente métalli

Assurer les travaux comptables (ETAT DE RAPPROCHEM