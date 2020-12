Yannick MOREL

Le périmètre technique dans lequel j’évolue balaie celui de l’ingénierie système, de l'électronique numérique (FPGA, DSP, Microcontrôleur, SoC, ...), de l’électronique analogique, du contrôle-commande, de l'électronique de puissance, du traitement du signal (Image, Forme d'onde, ....), développement SW embarqué et temps réel contraint.

Mes compétences me permettent d'évoluer aisément en recherche avant projet (sur des PoC, démonstrateurs techniques), sur les différentes étapes du cycle en V, ainsi que sur la vie série d'ensemble technologique complexe. Mes domaines d'intervention permettent d'assurer des activités systèmes (Sûreté de fonctionnement, Analyse fonctionnelle et matérielle ...), des activités de conception, de développement mais aussi de l'intégration produit, jusqu'à la validation et qualification de produit / process.



Mes responsabilités quotidiennes s'articulent autour des activités suivantes:



• Responsable du bureau d'étude de l'agence

• Référent technique pour les activités Contrôle Commande / Electronique Numérique / Electronique de Puissance

• Définir et construire des solutions techniques afin de répondre aux besoins clients, ce qui comprends le contrôle de l’investissement (Ressources, Faisabilité industrielle, Qualité, Coûts, Délais, Planning) et le suivi d’affaire

• Évaluer et optimiser les moyens techniques, organisationnels et humains

• Développer et organiser différentes activités techniques (Prospection, Rentabilité, Croissance)

• Définition de la roadmap et pilotage des activités techniques

• S’assurer de la conformité et de la pertinence des solutions techniques proposées aux clients en participant au appels d'offres que ce soit pour le chiffrage, l’évaluation des risques, au retour d’expérience

• Coordination d’activités d’ingénierie sur des sujets transverses

• Capitalisation et Diffusion des bonnes pratiques

• Interface client pour les aspects commerciales, techniques et financières

• Contractualisation, coordination et suivi de la sous-traitance

• Accompagnement de la fonction commerciale dans le cadre de prospection, de référencement client

• Participation au processus de recrutement

• Participation au processus de sélection de sous-traitants

• Dynamisation des projets CIR (Crédit Impôts Recherche) de l'agence en électronique numérique / traitement d'image / contrôle-commande / électronique de puissance

• Veille technologique



Mes compétences :

Prototypage rapide

Automatismes et contrôle commande

DÉVELOPPEMENT

XILINX

ÉLECTRONIQUE

ASSERVISSEMENT

VHDL

INTÉGRATION

Matlab/Simulink