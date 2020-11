Profil : https://app.assessfirst.com/_/profile/hgvpxsdm-yannick-richard



Mon parcours m'a permis de bien appréhender les contraintes d'application temps réel, embarquées, de gestion ou encore de haut niveau (dans la gestion du bras articulé d'un scanner 3D, la téléphonie mobile, ou encore les automates bancaires, systèmes qualités dans l'électronique), et ainsi être en adéquation avec les souhaits de vos clients.



Mon expérience en gestion de projet au forfait, en avant-vente et en chiffrage de travaux vous aideront à mener à bien les projets pour la satisfaction de vos clients.



Mon expertise technique à travers mes expériences sera un atout majeur dans tout le cycle de développement de vos solutions ainsi qu'en avant-vente.



Je reste à votre entière disposition pour étudier avec vous toutes propositions et vous expliquer de vive voix mes motivations ainsi que l'expérience que je pourrai apporter dans notre collaboration.



