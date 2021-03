Yannick RIVRON

Septembre 2015 Actuel : SIDES



Responsable Ligne de Produits Aéroports

Gestion dune équipe de 10 personnes en charge de :

Réponses aux appels doffres.

Conception des produits sur châssis commerciaux ou spéciaux.

Suivi daffaire. (env 30 véhicules/an soit 10 M€/an).



Responsable Service Avants-Projets

Gestion dune équipe de 5 personnes en charge des réponses aux appels doffre (env 150/an) :

Analyse faisabilités techniques

Rédaction des offres.

Consultations fournisseurs / Chiffrages.



2003 à 2015 : ALTRAN

Consultant Chargé daffaires: nombreuses missions réalisées dans les domaines du suivi de projet, linnovation et la conception mécanique auprès de carrossiers, équipementiers et constructeur automobile dont notamment :

PSA, RENAULT TRUCKS DEFENSE, GRUAU, PLASTIC OMNIUM, FAURECIA





1999 à 2003 : METACOM

Consultant : Mission de concepteur déquipements et chargé daffaires industrialisations réalisée auprès de PSA Peugeot Citroën.