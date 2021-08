Yannick SHAN KIVONG

Secteurs d'activité :

- Génie civil hydraulique : évacuateurs de crue, centrales hydroélectrique, barrages, conduites forcées, aménagement en rivière

- Génie civil des usines de traitement des eaux usées et potables

- Génie civil industriel

- Bâtiment (logements, bureaux, hôpitaux, industriel)



Phase études :

- Conception / Prédimensionnement des structures

- Définition et optimisation des ouvrages

- Proposition de variantes techniques

- Études des structures sous séisme (Eurocode 8 / PS92)



Phase exécution :

- Conception et dimensionnement des ouvrages définitifs ou provisoires

- Modélisation de structures complexes aux éléments finis

- Modélisation de structures sous séisme (Eurocode 8 / PS92)

- Post traitement des résultats numériques

- Rédaction des notes de calculs

- Réalisation des plans de coffrage

- Réalisation des plans de ferraillage



Exemple d'ouvrages en béton armé étudiés en phase exécution :

- Rénovation d'usines hydroélectriques existantes (reprise en sous œuvre, remplacement de turbine...)

- Évacuateurs de crue type PKW

- Remplacement de clapets sur déversoirs et seuils en rivière

- Études sous sollicitations sismiques des ouvrages (réservoirs des usines de traitement d'eaux, bâtiments industriels, usine hydroélectricité)

- Génie civil pour aménagements hydrauliques : prise d'eau, canal d'amenée, passe à poisson

- Génie civil pour installation de turbine type Kaplan

- Génie civil pour installation de turbine VLH

- Génie civil pour installation de vis d’Archimède

- Renforcement par tirants précontraints de barrage existants

- Massif d'ancrage support de conduite forcée

- Station de traitement des eaux usées (usine neuve ou extension)

- Station de traitement d'eau potable (usine neuve ou extension)

- Renforcement d'ouvrage existants suite à requalification





Mes compétences :

Graitec Arche Ossature

Autodesk AutoCad

Autodesk Robot Structural Analysis

Autodesk Revit

Microsoft Office

Eurocodes

BAEL