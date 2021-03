Yannick TRIVIDIC

En plus de mes responsabilités de Direction, Mes domaines d'activité sont les suivants :



- Architecte avant vente sur les infrastructures complexes

- Architecte avant vente sur les externalisations de SI (Infogérance, Cloud, ..)

- Management de projet

- Infrastructure Unix / Linux / Microsoft

- Infrastructure des principaux ERP du marché : SAP, GENERIX, JD, …

- Infrastructure de virtualisation du poste de travail et ses différentes technologies : VDI, Publication, Streaming

- Infrastructure de consolidation de serveurs (Microsoft, VMWare

- Infrastructure de sauvegarde et les différentes technologies de déduplication

- Infrastructure de stockage (DELL, EMC, IBM, HP, SAN & iSCSI, Virtualisation)

- Infrastructure Réseau & Sécurité

- Préparation, automatisation et Gestion des déploiements importants de postes

- Infrastructure Microsoft AD, Exchange, LYNC, Sharepoint, ...

- Conseil sur la mise en œuvre de Cloud privé dans les entreprises

- Conseil sur la mise en œuvre de Plan de continuité (PCI, PRI, PCA, PRA)



Mes compétences :

Business development

Infrastructure

Architecte

VMware

Microsoft

Sécurité

Gestion de projet

Conseil

Informatique

Consolidation

Réseaux

Gestion de Projets

Management

Vente