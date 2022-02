Yannick TWAROWSKI

Une forte envie de rejoindre une équipe, en respect avec des valeurs humaines communes. Mon objectif : Etre fort en idées & propositions pour partager & transmettre mon vécu professionnel au service de la réussite de vos projets. Compétences : Elaboration et mise en place de plan médias, radios, TV, presse, affichage, web et réseaux sociaux. Création et suivi de la conception des différents supports de communication audio, vidéo, visuel, posts web et print. Gestion et organisation des relations presse, partenariats et évènementiels.