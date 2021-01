Yannick YANNICK CORNEC (CORNEC)

Réorganisation, restructuration, cession ou acquisition, développement commercial ou diversification, votre entreprise est en transformation permanente.



Dans ces périodes de transition, comment faîtes-vous pour disposer rapidement de l'expertise qui vous manque ?



Manager de transition, expert en finance et développement stratégique, j'interviens sans délai dans votre entreprise, et pour une durée courte ou prolongée, en France ou à l'étranger.



Avec l'appui de Managers en Mission, réseau de plus de 500 experts, je prends en main les opérations telles que :



* La définition et l'application du développement stratégique à moyen et long termes

* La réorganisation interne suite à une acquisition ou une cession

* Le remplacement au pied-levé d'un Directeur Administratif et Financier

* Management, formation et remobilisation d'équipes financières.



Avec un parcours professionnel de plus de 20 ans :



* J'agis dans des filiales de groupes internationaux et des PME,

* Je déploie mes compétences principalement issues de mes expériences en milieu industriel.

* J'appréhende la complexité de telles opérations et conduis ces changements avec succès.



Contactez-moi et prenons rendez-vous pour en discuter !

Yannickcornec@managersenmission.com