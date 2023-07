Yasmina RAKEM

Consultante depuis 2002 chez DATACEP, Filiale d’ALTRAN.



Principaux Clients chez qui j'ai travaillé (France Télécom, Réseau de Transport d’Electricité(RTE), Bouygues Télécom).



Postes occupés :

1-Réalisation et suivi des indicateurs métiers

2-Assistance au chef de projet (Détermination d’une stratégie de test et validation de la couverture fonctionnelle et technique d’un outil de transcodage alimentant un simulateur du réseau électrique)

3-Experte fonctionnelle sur le Système d'Information Prépayé Bouygues Télécom

4-Responsable de l’équipe support du système d'information pré-payé nomad.

5-Ingénieur qualification logicielle et support fonctionnel.



Avant d'intégrer le monde de la prestation de service, j'ai travaillé en bureau d'études et j'ai travaillé dans la recherche au CEREVE (de recherche en Eau et Environnement)de 1994 jusqu'à 2001 en tant que stagiaire de DEA, par la suite élève chercheur où j'ai effectué pour finir un post-doctoral.



Domaines de compétences :

Gestion de projet, Management d’équipe.

Assistance à MOA et MOE.

Analyse des besoins.

Etude d’impact et de faisabilité d’un besoin.

Rédaction et analyse de cahier des charges.

Rédaction de spécifications fonctionnelles générales et détaillées.

Rédaction de notices réglementaires.

Tests unitaires, tests d’intégration et tests fonctionnels.

Gestion des anomalies, gestion d’incidents.

Développement de modèles prévisionnels.

Animation de réunions d’avancement et reportings.

Gestion de conflit / Communication.

Mise en place de sessions de formation.



Environnements d’interventions

Système d’information France Télécom (téléphonie mobile et fixe, internet)

Processus métiers France Télecom (vente, assistance, grand public, entreprise, MVNO etc.)

Système d’information téléphonie mobile spécifique Bouygues Télécom (pré-payé)

Réseau de transport d’électricité

Environnement et aménagement hydraulique



Environnements techniques



Réseau téléphonique mobile (2G et 3G), fixe, internet et multiservices

Service Delivery (provisoning, intervention, etc.)

Billing (valorisation, facturation, etc.)

Logistique (Approvisionnement, rémunération des distributeurs, etc.)

Outillages

Référentiels/Infocentre

Infrastructures d’Usage

Equipements et Plates-formes de service Domestiques et Réseaux



Environnement informatique : Méthodes : Algorithmes, Merise ; Base de données : Access, Oracle, Tuxedo ; Langages : C, SQL, PL/SQL, Fortran, Turbo pascal ; Systèmes : Windows 95/98/NT/XP UNIX ; Autres : Sous Unix (Latex, Scilab, Splus,…), utilisation et paramétrage de logiciel (Canoe, Portaux, Mapinfo, Surfer,…)



Divers :



Mes compétences :

Gestion de projet

Internet

Internet mobile

MOA

Mobile

MOE

Pilotage

Pilotage de projet

Système d'Information

Téléphonie