Yasmine CHAÂCHAÂ

Etant lauréate de l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion, en Gestion Financière et Comptable, et ayant effectué des stages durant mon parcours académique, qui m’ont permis de mettre en pratique mes connaissances théoriques et de développer les capacités nécessaires à la pratique du métier de la finance et de la comptabilité.



Mon ambition est de mettre mes compétences au service d’une organisation et de contribuer aussi à son évolution.



Mon cursus m’a permis d’acquérir des connaissances théoriques grâce aux différentes matières enseignées dans mon établissement, mais aussi des connaissances pratiques grâce aux stages que j’ai passé durant mes années d’études.



Je suis à l’écoute des nouvelles opportunités.



Merci de bien vouloir me contacter sur l'adresse suivante: « yasmine.chaachaa@gmail.com ».



Mes compétences :

Finance

Comptabilité

Management

Marketing

Ressources humaines

Commerce

Audit

Analyse financière

Comptabilité analytique