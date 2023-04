Psychologue bilingue (français/anglais), j'ai la chance de faire un métier passionnant.

Installée en libérale, au centre de Toulouse, je rencontre dans ma pratique des personnes différentes, ce qui rend ce métier encore plus intéressant.Je reçois les personnes en individuel mais aussi en couple et en famille. J'ai une formation en TCC (thérapie cognitive et comportementale) et en thérapie familiale systémique.

Chacun vient avec ce qui, à ses yeux, l'empêche de vivre pleinement sa vie. Si quelque chose gêne un être humain dans son épanouissement, sa demande est justifiée.



www.yasmine-patel-psy.com



Mes compétences :

I speak English

Thérapie comportementale et cognitive

Thérapie du couple et de le famille

Psychologie

Gestion du stress

PNL

Sophrologie

Hypnose Ericksonienne