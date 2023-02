Yasser ASRID

Candidat polyvalent possédant plus de 13 ans d’expériences dans les domaines : Gouvernance des SI, organisation des structures, modélisation des processus, architecture des systèmes d’information et le management des projets informatique.

Manager confirmé, orienté résultats, organisé et rigoureux, sens développé d’analyse et de synthèse, capacité de persuasion, ténacité et sens de l’écoute.



Mes compétences :

Adaptabilité à différents environnements

Organisation du travail

Systèmes d'information

Management de projets

Informatique

Sécurité informatique

Conduite de changement

Gouvernance des Systèmes d'Information (Cobit)

VPN

Audit des processus SI et métier

Télécommunications

ITIL

Management IT

Gestion d'équipe

Gestion de projet

Informatique décisionnelle

Management

Oracle

Management services IT

CRM

UML

Réseaux informatiques & sécurité

Cloud computing

Testing

Intégration SI

Microsoft SQL Server