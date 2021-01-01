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Yassine ALAOUI

CASABLANCA

En résumé

TITULAIRE D'UN DESS INGENIERIE INFORMATIQUE ET RESEAUX .J'AI COMMENCE MA CARRIERE EN INTEGRANT UNE EQUIPE DES DEVELOPPEURS EN .NET AU SEIN D'UNE SOCIETE AU TECKNOPARK A CASABLANCA.UNE ANNEE APRES , J"AI REJOINT LA CNSS EN TANT QU'UN INGENIEUR SYSTEME A LA DIRECTION DES SYTEMES D'INFORMATION,OU J'AVAIS L'OCCASION DE METTRE EN PROFIT MES COMPETENCES ACQUISES , DE DEVELOPPER ET D'ENRICHIR PAR CONSEQUENCES MES CONNAISSANCES SOLIDES EN MATIERE DE PLUSIEURS PLATES FORMES TELS QUE : Linux RED HAT, Tru64 v5.1b, AIX 5.3, OS/400(AS/400), Et Les Systèmes de Gestion de Base des Données : ORACLE 10g, SQL Server, MySQL.

Mes compétences :
AIX
AS 400
As400
BRMS
CLP
DB2
Esx
IBM WebSphere
Linux
Microsoft Server
Microsoft SQL
PDM
RPG
RPG ILE
RPG400
Storage
VirtualBox
VMware
VMware ESX
Websphere
Workstation
SQL
PHP
JavaScript
Java Platform
Java EE
Informatique
Gestion de projet

Entreprises

  • CNSS - Chef du service contrôle et fiabilité de flux des nouvelles données sociales

    2013 - maintenant Assurer la fiabilité, exhaustivité et conformité des nouvelles données relatives aux assurés et aux affiliés de la cnss et veiller à leur enrichissement.
    Etablir et mettre en oeuvre des check-lists de contrôle, normalisation, de tri, d'assainissement et de mise a jour des données sociales.
    Fiabiliser le flux des données signalétiques des affiliés - assurés, par recoupement et rapprochement avec celles des partenaires cnss ou en explorant d'autres sources fiables d'information.
    Alerter le réseau et les autres entités centrales concernées en cas de dysfonctionnement dans la base de données.

  • ASSURANCE et SOCIALE - Ingenieur systèmes et bases de donnees

    2007 - maintenant

  • CNSS - Ingénieur système et base de donnees

    2007 - maintenant Ingénieur système au sein de la Direction des Systèmes d’Information à CNSS.
    Administrations des Serveurs iSeries AS400,Serveurs Alpha GS1280,Serveurs DAMANCOM sous Linux Redhat Etr
    Responsable de la plate forme CFT (Installation, Configuration,Création des script d’exécution, Paramétrage des partenaires, Assurer l’envois/réception et suivé).
    Membre d’une cellule technique de migration d’une plate forme Tru645.1b/oracle 9i vers AIX 5.3/oracle 9i

Formations

  • Est Fes ESTF (Fès)

    Fès 2004 - 2006 DESS INGENIERIE INFORMATIQUE ET RESEAUX

  • Est Fes ESTF (Fès)

    Fès 2000 - 2002 DUT ELECTRONIQUE

Réseau