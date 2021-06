Yassine ALAOUI

TITULAIRE D'UN DESS INGENIERIE INFORMATIQUE ET RESEAUX .J'AI COMMENCE MA CARRIERE EN INTEGRANT UNE EQUIPE DES DEVELOPPEURS EN .NET AU SEIN D'UNE SOCIETE AU TECKNOPARK A CASABLANCA.UNE ANNEE APRES , J"AI REJOINT LA CNSS EN TANT QU'UN INGENIEUR SYSTEME A LA DIRECTION DES SYTEMES D'INFORMATION,OU J'AVAIS L'OCCASION DE METTRE EN PROFIT MES COMPETENCES ACQUISES , DE DEVELOPPER ET D'ENRICHIR PAR CONSEQUENCES MES CONNAISSANCES SOLIDES EN MATIERE DE PLUSIEURS PLATES FORMES TELS QUE : Linux RED HAT, Tru64 v5.1b, AIX 5.3, OS/400(AS/400), Et Les Systèmes de Gestion de Base des Données : ORACLE 10g, SQL Server, MySQL.



Mes compétences :

AIX

AS 400

As400

BRMS

CLP

DB2

Esx

IBM WebSphere

Linux

Microsoft Server

Microsoft SQL

PDM

RPG

RPG ILE

RPG400

Storage

VirtualBox

VMware

VMware ESX

Websphere

Workstation

SQL

PHP

JavaScript

Java Platform

Java EE

Informatique

Gestion de projet