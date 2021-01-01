Yassine ALAOUI

TITULAIRE D'UN DESS INGENIERIE INFORMATIQUE ET RESEAUX .J'AI COMMENCE MA CARRIERE EN INTEGRANT UNE EQUIPE DES DEVELOPPEURS EN .NET AU SEIN D'UNE SOCIETE AU TECKNOPARK A CASABLANCA.UNE ANNEE APRES , J"AI REJOINT LA CNSS EN TANT QU'UN INGENIEUR SYSTEME A LA DIRECTION DES SYTEMES D'INFORMATION,OU J'AVAIS L'OCCASION DE METTRE EN PROFIT MES COMPETENCES ACQUISES , DE DEVELOPPER ET D'ENRICHIR PAR CONSEQUENCES MES CONNAISSANCES SOLIDES EN MATIERE DE PLUSIEURS PLATES FORMES TELS QUE : Linux RED HAT, Tru64 v5.1b, AIX 5.3, OS/400(AS/400), Et Les Systèmes de Gestion de Base des Données : ORACLE 10g, SQL Server, MySQL.
Mes compétences :
AIX
AS 400
As400
BRMS
CLP
DB2
Esx
IBM WebSphere
Linux
Microsoft Server
Microsoft SQL
PDM
RPG
RPG ILE
RPG400
Storage
VirtualBox
VMware
VMware ESX
Websphere
Workstation
SQL
PHP
JavaScript
Java Platform
Java EE
Informatique
Gestion de projet