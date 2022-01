Yazidi AYMEN

Mes compétences :

VMware

TCP/IP

Microsoft SQL Server

Visual studio 2017

Internet

Hyper-V

Active Directory

Administration Windows 2008

Gestion, installation et maintenance du matériel informatique (postes informatiques, périphériques) ;

· Administration et exploitation de quelques serveurs ;

· Aide à la gestion, installation et maintenance des logiciels ;

· Assistance et support technique (matériel et logiciel) auprès des

utilisateurs.

· Gestion des sauvegardes sur les applications et serveurs internes ;

· Présentation des ressources informatiques aux nouveaux utilisateurs ;

· Sensibilisation des utilisateurs sur la sécurité informatique et sur les règles de bonnes pratiques.