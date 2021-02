Yit JULIEN FOUDA (FOUDA)

Yovi Intelligent Technologie , offre des services et solutions en système intelligente pour une meilleure gestions optimal de vos besoins Infrastructurelle ,Energétique , Sécuritaire, Transport et Confort Résidentiel de façon intelligente. Nos choix stratégiques garantissent la solution optimale et sécurisée de nos technologies .conception, l'installation et le soutien de solutions novatrices d'automatisation des bâtiments.Dans ce monde de plus en plus connecté, les enjeux nous rapprochent toujours un peu plus et notre challenge est de vous apporter la plus grande satisfaction. Nous restons plus que jamais à votre écoute et dans l’échange, comme nous avons toujours souhaité le faire. et de mobilisation . Amicalement.



Mes compétences :

Electronique

Informatique

E-Solution

Ingénierie système

Automatisme

Diagnostic de performance énergétique

Sécurité des systèmes d'information