Yna BOULANGE

Comédienne danseuse, chorégraphe, modèle inspirant peintres et photographes, coach, assistante réalisatrice, voix off, productrice, menteuse en scène... Elle prend plaisir à être autant en lumière que dans l'ombre. Animée par une curiosité, elle démultiplie ses expériences dans divers disciplines sans pour autant se disperser , toujours en quête nourrissante de la liberté de sa propre expression.

Josiane Antourel, Robert Charlotte, Gilles Elie dit Cosaque, Philippe Bourgade, Noritishi Hirakawa, Alain Jean- Marie, Stéphanie Batten Blend, Ruddy Sylaire, Jacques Courcil, Claude Cauquil, Aurélie Dalmat, Mayou Luc, Jean-Claude Zadith, Philippe Adrien, Joel Zobel, José Chalon, Mylène Bey, Michael Caruge, Noël Jovignot, Camille Mauduech, Olivier Ozier Lafontaine, José Exélis, Marlène Myrtil, Poglo, Noel Chateau...

Chorégraphier au théâtre, mettre en scène la danse, révèle son goût pour la

composition. Elle s'est aussi initiée à la production et est à l'origine de la création de BY4 (2007) et du Théâtre du 6ème Continent (2014-2016). Former et transmettre de manière organique et technique et laisser se dessiner le poids du geste et du mot.



