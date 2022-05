Je m'installe a Dubai depuis 1 mois avec mon mari.

Maintenant je travaille dans une nouvelle marque de vêtements a Dubai,qui s'appelle "Xela"

Le concept de notre marque est l'élégance, la dynamique et l'international...en plus

Xela est comme une femme indépendant qui s'amuse sa vie "Don't be afraid to change" into the future.



Now,we are trying to develop new customers in Japan and France.

Nous cherchons notre nouveau partenaire pour développer de ces pays.



Mes compétences :

Visual marchandiser