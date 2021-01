Danielle ROUSSEL

Bonjour,

Mon parcours se centre autour du développement du potentiel :

10 ans dans l'enseignement (Education nationale) au cours duquel je me suis découvert une passion : accompagner le développement du potentiel humain.

Pour ce faire, je me suis très vite formée à plusieurs techniques d'accompagnement individuel et en 1997, j'ai ouvert un cabinet de conseil en développement personnel auprès des paticuliers.



C'est à ce moment que j'ai commencé à m'interesser au bien être au travail.

J'ai complété mon parcours avec un cursus en psycho du travail, et entre 2002 et 2014. J'ai animé pour IRCAR Formation des programmes dans les domaines de la communication, de la gestion des conflits, du management et de la gestion du stress, des missions d'accompagnement individualisé managérial ou commercial.



Depuis 2014, je mets mes compétences au service du Network Marketing.

En partenariat avec une Compagnie Canadienne dans la création d'une communauté d'achat collaborative à l'international depuis décembre 2016.



Vous souhaitez créez votre business en ligne clé en main ou diversifier vos revenus.

Découvrez nos opportunités de carrière dans un secteur d'avenir : L'économie collaborative

Développement à international, marketing viral, produits novateurs en forte demande

Découvrez comment en nous retrouvant sur notre site : https://www.easy-et-fun.com/



Mes compétences :

Formation

formation management

Gestion du stress

Management