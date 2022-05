Raquel PLAZA

Psychologue du travail, j’ai complété ma formation par un Master 2 Gestion des Ressources Humaines. Après avoir travaillé 5 ans dans l’accompagnement individuel, la gestion de carrière et réalisation de bilans de compétences, j’ai réorienté ma carrière vers le domaine du recrutement. Ainsi, j’ai exercé le métier de Chargée/Consultante en recrutement pendant 2 ans au sein d’une grande entreprise et 3 ans au sein d’un cabinet de recrutement.



De nouveaux souhaits d’évolution m’ont amené à rejoindre UMANOVE, chez qui je développement aujourd’hui mes compétences, sur les 4 pôles d’activité : recrutement, gestion de carrière, gestion des risques psychosociaux et management et projets RH.



Si vous souhaitez lire notre dernière actualité, rendez-vous sur :

http://www.umanove.com/actualites/item/27-on-parle-de-nous-dans-le-magazine-entreprise-et-carrieres-umanove-lance-des-services-rh-sur-abonnement.html