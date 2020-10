Edouard HORNN

Ergonome et psychologue du travail depuis 13 ans dans le domaine de l'expertise CHSCT.



J'ai réalisé près de 140 missions dans des milieux très divers (services, industrie lourde, secteur alimentaire, grande distribution, hôpitaux...) et sur des thèmes tout aussi variés (déménagements, risques psychosociaux, accidents graves, Lean management...).



Je suis actuellement consultant indépendant pour plusieurs structures. Responsable de missions sénior, je suis en mesure de

- réaliser le travail d'instruction des demandes,

- conduire de façon autonome les travaux d'expertise de terrain et la rédaction des rapports d'expertise

- gérer l'animation d'équipes pluridisciplinaires,

- assurer l'interface entre l'entreprise prestataire et son client au plan des dimensions relationnelles, commerciales et politiques.



Si j'apprécie la liberté d'analyse qu'offre l'expertise CHSCT, je demeure ouvert et curieux de tout type d'intervention sociale au travail. J'ai également réalisé de façon ponctuelle des interventions à l'université (master I et II d'ergonomie).



P.S : les expériences professionnelles mentionnées font état depuis 2013 des cabinets pour lesquels je suis intervenu en qualité de vacataire.