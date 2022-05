Pauline BLAISE

Ma formation en Psychologie du travail et mes expériences professionnelles m’ont permis de développer des compétences dans des domaines tels que l’accompagnement du changement organisationnel, l’évaluation et la prévention des risques professionnels, l'accompagnement à la construction de projets professionnels...



Je possède une connaissance approfondie de l’influence des facteurs organisationnels sur l’individu, des formes de management et leurs effets sur les conduites humaines et organisationnelles.

Je maitrise les techniques d’entretiens individuels et collectifs et l’utilisation des outils psychométriques.



Mes compétences :

Santé au travail

Psychologie du travail

Bilan de compétences

VAE

Risques psychosociaux

Risques professionnels