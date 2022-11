Yoan AUFFRET

Je suis Journaliste Reporter d'Images / Monteur et titulaire de la carte de presse depuis maintenant 3 ans.



Mes compétences :

- Tournage reportages et interviews : cadrage, lumière, son et montage

- Maîtrise de caméras professionnelles :

(Sony Z5, Z7, XDCAM, EX / Panasonic P2-250 et P2-800)

- Maîtrise des logiciels de montage (Final Cut Pro/Avid) :

dérush et montage de sujets JT/ magazine.





DISPONIBILITE : Dès aujourd'hui

Je dispose d'une unité de tournage et de montage



Mes compétences :

Prises de vues vidéo

Journalisme sportif

Journalisme

Montage vidéo