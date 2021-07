Yoann BELLY

Lors de mes précédentes expériences, j’ai acquis des connaissances et de l’expérience dans le domaine de l’injection plastique, de l’outillage de découpage, de la tôlerie, du prototypage de produits et d’outillages, de l’implantation d’outillages, de produits, de machines spéciales, du choix des matériaux, de la résistance des matériaux ainsi que sur la conduite de projets.



Mon dernier diplôme a été préparé en alternance, sur une période d’un an, avec l’utilisation du logiciel Catia V5 sur un poste de chargé de développement d’outillages dans le cadre d’intervention en zone contrôlée sur site nucléaire, poste liant l’aspect technique à l’aspect sécurité du travail ainsi qu'à la radioprotection.



Domaines spécifiques :



Outillages industriels, machines spéciales, systèmes de convoyage, plasturgie, tôlerie, ergonomie de postes, métrologie, qualité, résistance des matériaux (calculs), mécanique productique, programmation de machines à commande numérique





Savoir-faire associés :



Coordonner une équipe, gestion et coordination de projets et des données associées

Élaborer les cahiers des charges, choix des matériaux, chiffrage, rédaction de la documentation technique

Concevoir et dessiner de façon volumique et surfacique, cotation, nomenclatures, gammes, prototyper, procéder aux tests et aux essais, analyse des résultats et mise au point





Logiciels :



Catia V5, SolidWorks (CSWA en 2010 - note obtenue : 95/100), Unigraphics NX, AutoCad 2D, SmarTeam, Cadmould, CES Edupack, Esprit, MS Project, Pack Office, Photoshop





Mes compétences :

SolidWorks

Catia V5

Rhéologie

Travail en équipe

Conception mécanique