Yoann HAMARD

----- > Compétences :



- Conseil et stratégie publicitaire

- Création de site internet vitrine et e-commerce

- Création de logo, identité visuelle

- Création/fabrication d'imprimés (cartes commerciales, plaquettes publicitaires, catalogues, flyers, affiches...)

- Création/fabrication de publicités sur tous supports (panneaux, véhicules, textile, enseignes, objets, roll up, stands parapluie...)



Afin de garantir une qualité de service irréprochable, je m'appuis sur un réseau de collaborateurs spécialisés sélectionnés pour leur fiabilité et leur compétitivité : spécialistes e-commerce, experts SEO (référencement), imprimeurs, sérigraphes...



Pour la partie fabrication, je me charge de négocier les tarifs et le planning, de préparer les fichiers, et je m'assure du bon déroulement du travail et du contrôle de conformité final.



Mes compétences :

Communication

Conseil

Conseil en communication

Création

Création de logo

Création de sites internet

Identités visuelles

Internet

Newsletters

Stratégie

Stratégie de communication