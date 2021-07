Yoann LE DORZE

Bonjour,



Premier anniversaire des Maisons Cap Ouest sur le Morbihan.



Spécialisé dans l’extension de votre maison actuelle ou la construction de votre future maison,nous seront à votre écoute afin de de vous créer de nouveaux espaces de vie.



Aujourd’hui avec Maisons Cap Ouest offrez vous un nouvel horizon.



Fort de 20 ans d'expérience dans la conception de maisons individuelles sur le Morbihan et le Finistère sud, je mets mon expertise à votre disposition pour toute recherche de bien sur mon secteur.



J'ai en permanence un panel d'offres maisons et terrain (adaptées aux investisseurs ou aux clients exigeants qui recherchent une offre "tout compris") sur le Golfe du Morbihan et plus particulièrement sur Vannes et sa région.



J'étudie également tout projet de découpage foncier en vue de la réalisation de petits ensembles sur lesquels j'interviens en qualité de conseil ou d’aménageur.



Pour tout échange n'hésitez pas à me contacter sur mon portable 0664156245.



Je suis à votre disposition pour tout projet ou informations sur le secteur BRETAGNE SUD.



Mes compétences :

Conception de maisons individuelles

Vente

Aménagement foncier

Fiscalité immobilière