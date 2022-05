Yohan ROUSSEL

Ayant vécu 2 ans aux Etats-Unis, je parle anglais couramment.

J'ai travaillé chez Métal Artois et chez Huon au service Acier avant qu'ils ne ferment l'agence d'Arras.

J'ai acquis, pendant ces 5 ans, une bonne expérience dans le relationnel, la gestion et l'organisation.

Je m'occupais également de la logistique.

Je reste à votre disposition pour vous donner plus de détails.

Yohan.



Mes compétences :

Chaine logistique

Gestion des commandes

Suivi clientèle

Techniques de vente

Réalisation de devis

Négociation commerciale