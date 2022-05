Yohan SANCHEZ

J'ai obtenu un diplôme en STI électrotechnique, ensuite je me suis orienté vers un BTS informatique de gestion que j'ai brillamment réussi. Dans le but de continuer mes études, j'ai choisi l'alternance afin de pouvoir commencer à me former pour mon futur métier.



J'ai donc intégré l'école des Mines de d'Alès pour faire un diplôme d'ingénieur dans le développement d'application en alternance. J'ai rejoins l'entreprise StickyADS.tv tout au long de ma formation (3 ans) et je travaille actuellement chez eux après avoir reçu mon Diplôme d'ingénieur.



Mes compétences :

C# .NET

ALGORITHMIE

SQL Server

Merise

UML

PHP5

Zend framework

Informatique

Jquery

JavaScript/Ajax

JavaScript

Symfony2

HTML 5

CSS 3

Scrum

Java

Ruby on Rails