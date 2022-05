Co gérant d un cabinet de maîtrise d oeuvre à hasparren depuis 7 ans.

Mon métier: la conception et réalisation de projets de rénovation et de neuf pour le particulier et le professionnel.

Toujours à la recherche de nouveaux défis



Www.smarc.fr



Mes compétences :

Maitre d oeuvre tce specialise dans la renovation

Formation rge

Autocad 2014

Perrenoud

Baticub

Photoshop