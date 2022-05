Yohan SEGUIN

Responsable système et réseau au sein de la société ARKHÊNUM depuis 8 ans, je suis en charge de l’équipe support informatique, ainsi que la gestion du parc serveurs, baies de stockage (NAS, SAN) et réseaux sur l'ensemble des sites de la société. J'ai pour responsabilité la mise en place des architectures informatique au sein de la société et auprès de nos clients.



J'aime découvrir de nouvelles solutions informatique, les responsabilités, gérer une équipe, réaliser de nouveaux projets, apporter des améliorations aux différents services de l'entreprise et surtout exercer un métier qui me tient à cœur.



Mes compétences :

Informatique

Systèmes et réseaux

Microsoft Windows Server

Nagios

Sécurité

Formation

Acronis

Microsoft Windows

Veeam

SQL

Microsoft Office

Gestion de projet

Firewall