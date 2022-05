Yohan SONGO

Bonjour,

De formation technique, je me suis reconverti dans le commerce pour ça forte activité professionnelle.

Actuellement je suis en poste de chargé de clientèle dans une SSII de progiciels, espérant allier mes compétences techniques à ma nouvelle orientation.

Je suis chargé de la prospection pure et dure en B to B, en vue de fidéliser la clientèle et de rechercher de nouveaux clients.

Je suis très dynamique, ambitieux et consciencieux. Toujours à la recherche de nouveaux challenges, de nouvelles réussites, je reste à l'écoute du marché pour tout poste de commercial ou attaché commercial.



Mes compétences :

Attaché commercial

Commercial

High tech

Informatique