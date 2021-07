Yohann ANDJOUA

« Quelque chose en moi de… Marketing digital-Communication ! »



Captivé par l’univers du Marketing et de la Communication ; c’est tout au long de mon parcours universitaire que j’ai approfondi mes connaissances et me suis spécialisé dans le digital. Ensuite, j’ai développé des compétences en stratégie marketing, stratégie digitale, social media, UGC, CGC, E-réputation et communication globale au cours de missions à responsabilités (annonceur et agence).



C’est dans les secteurs automobile, BTP, Informatique et bancaire que je me suis le plus exprimé jusqu’ici. J’ai particulièrement apprécié la diversité des missions, des problématiques métiers, les enjeux et l’approche en terme de business.



Désireux d’atteindre un niveau d’expertise élevé en marketing digital et communication, je suis à la disposition d’agences, start-up, entreprises (PME/PMI-GE/TGE-GROUPE) pour de nouveaux challenges.



N’hésitez pas à me contacter pour échanger, partager, collaborer, bénéficier de conseils et bien plus encore.



Mes compétences :

CSS 3

HTML 5

Adobe Photoshop