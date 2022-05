Yohann COLOMBAT

Responsable informatique du groupe Batisanté, je me doit d'assurer la bonne gestion du parc desktop et serveurs. Les domaines d'action sont :



- Virtualisation et SAN sur une architecture PRA

- Messagerie collaborative

- Déploiement de PC, Mac, Tablettes

- Backup, Achivage

- Administration d'applications métiers en développement spécifiques et en produit du marché

- Création d'outils de gestion internes au service informatique et au groupe

- Gestion du parc d'impression

- Supervision serveurs et réseaux

- Management de mes collaborateurs techniciens

- Relations avec les partenaires techniques

- Gestion de la téléphonie sur IP

- La sécurité réseau physique et logique



Les logiciels déployés et maitrisés sont :

- Kerio Connect

- VMware Vsphere, ESXI

- Intermapper

- 4D (administration)

- Deploy Studio, Clonezilla/DRBL, Acronis

- Filemaker (administration et développement)

- Windows Sever, Mac OS X Server, Linux

- Sage SQL

- Presstore

- CISCO CUCM

- Dell Sonicwall



En relation directe avec le CODIR, je suis responsable du budget, ainsi que des choix et stratégies appliqués à l'infrastructure informatique.



Mes compétences :

Sécurité informatique

Storage Area Network

Microsoft Windows Server

Administration réseaux

Mac OS X

Microsoft SQL Server

VMware