Yohann DAGUIN

Nouveau Traiteur à Angers : Pauses café, Cocktail Dînatoire, Repas, Open Bar, Livraison de Plateaux Repas

Notre offre s'adresse aux entreprises et aux particuliers exigeants en quête de prestations haut de gamme



Pour que vos réceptions soient toujours un événement, nous avons fait le choix de la QUALITÉ dans tous les domaines qui le compose :



- Cuisine

- Décoration

- Service en salle



WHAT ELSE, c'est une cuisine à votre écoute alliant tendances et traditions



WHAT ELSE, c'est une attention particulière portée à la décoration pour mettre en scène avec modernité votre événement.



WHAT ELSE, c'est enfin un service en salle assuré par des professionnels passionnés qui mettront tout en oeuvre pour répondre à vos attentes.



Si vous portez autant d'importance que nous à vos réceptions, demain, j'en suis sûr, vous choisirez WHAT ELSE !



