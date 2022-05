Yohann DELESTRE

Chef de projet depuis 10 ans, j'aime définir l'ensemble des phases d'un projet, en assurer le pilotage, le suivi et la coordination des équipes.



J'apprécie particulièrement le domaine réglementaire qui m'a permis d'avoir la rigueur nécessaire pour adapter et faire appliquer la qualité ISO-9001 aux différents projets dont j'ai eu la charge.



Mon expérience de formateur, et mon envie de partager, m'ont également servi à devenir référent dans plusieurs domaines.



Je suis ouvert à toute discussion afin d'étudier ensemble les synergies possibles.



Mes compétences :

Java

Planification de projet

Gestion de projet informatique