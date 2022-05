Yohann DIEUMEGARD

D'un naturel ouvert et disponible, j'aime être en contact avec des personnalités différentes, ceci offrant une ouverture d’esprit permettant une évolution constante dans divers domaine. Mes activités sportive (Ultra-Trail) et passion, m’amène à rencontre ces personnes dont les horizons et motivations varie selon leur expérience et vécue.



J'offre régulièrement mes services à des amis et à mes proches, pour des dépannages en tout genre, de l'électronique à la mécanique, tout a passant par du bricolage diverse.



Adepte du "Do It Yourself", je conçois mes propres cartes électroniques pour mon réseau ferroviaire et autre application. Je n'hésite pas à me lancer de nouveaux défis de réalisation dans d'autres domaine, telle que la rénovation de moto, la ferronnerie, ...



Compétences professionnelle et personnelle :



Logiciel CAO :

- Cadence

- Mentor

- Orcad

- Pads

- Protel

- P-cad



Logiciel DAO :

- Solidworks



Electronique :

- C/C++

- Visual Basic

- Conception Analogique et numérique

- Conception PIC



