Yohann DOUK

17 ans de service dans les systèmes d'information en Israël et en France, pour des entreprises internationales (Symantec, Microsoft, Sungard, etc.). j'ai développé les services, optimisé les budgets, renforcé la confidentialité des données, conduit des projets, participé à la définition de stratégie, virtualisé des environnements, etc.

Je suis trilingue (français, anglais, hébreu), maîtrisant le parlé, l'écriture et la lecture.

Ma curiosité et mon attirance pour les nouvelles technologies, me permettent de garder l’esprit ouvert.



Mes compétences :

Sécurité Informatique

Réseau

Windows

Linux

Gestion de projets

Gestion des Audits IT

Transformation IT

ITIL

Virtualisation Serveurs /Desktop

Politique Informatique

Management

Mise en place et gestion Helpdesk

Mise en place et Gestion de contrats de sous-trait

Gestion du Secours Informatique IT

MOA

MOE

PCA/PRA

Leadership

Sécurité des systèmes d'information

Loi Sarbanes-Oxley