Yohann GAILLARD

Bonjour,



Je suis Chef de secteur dans le Nord et l'Est de la France, je travaille dans une société d'agroalimentaire: Régis Bahier, acteur incontournable de la charcuterie en France et leader sur le marché des boudins noirs et blancs mais également 2ième producteur de rillettes en France; mon métier consiste à visiter les GMS dans 9 départements et à leur proposer les produits dont ils ont besoin en fonction de leurs attentes ( jambon,tripes, boudins, rillettes, petits salés...) mais également à développer mon secteur grâce aux différentes opérations commerciales proposées.



Je me suis inscrit sur viadeo pour partager des expériences professionnelles et me créer un réseau professionnel.



Je suis ouvert aux contacts professionnels dans le but de toujours évoluer.





CORDIALEMENT



GAILLARD Y.



Mes compétences :

Vente

Management