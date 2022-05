Yohann GOURMELON

Après un DUT Génie Mécanique et Productique, je me suis spécialisé dans les matériaux composites dans une Licence Professionnelle en Fabrication composite, pour ensuite rejoindre le milieu de l’aéronautique.

Durant mon parcours professionnel, j’ai eu l’occasion de m'impliquer dans toutes les différentes phases nécessaire à l'élaboration de pièces en matériaux composites, tout en suivant différents procédés de fabrication (Infusion, Pré-imprégné, Stratification au Contact).

Mes expériences m’ont permis de m'adapter dans différentes situations en français ainsi qu'en anglais.

Rigoureux, polyvalent, et motivé je serais ravis de mettre en pratique mon savoir faire ainsi que mes connaissances pour servir vos projets ainsi que vos intérêts.

After a DUT in Mechanical and Production Engineering, I get a composite speciality in Composite Manufacturing Professional License, and then join the aeronautical environment.

During my career, I had the opportunity to be involved in all the different steps necessary to manufacture a composite part, while following several procesess (Infusion, Prepreg, Wet lay-up).

My experiences have allowed me to adapt myself in several situation in French but also in English.

Rigorous, versatile and motivated I would be delighted to put into practice my experience and my knowledge to serve your projects and your interests.



Mes compétences :

Catia v5

Office 2010

Fabrication de pièces composites

3DVIA

Enovia VPM