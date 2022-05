Yohann GREFFIER

Actuellement je suis acheteur et chargé d'affaires dans l'enveloppe du bâtiment (panneau sandwich et bac de couverture et bardage, portes et profil de menuiserie , caillebotis et clôtures



J'analyse avec nos clients les spécificités de leurs chantiers et leur trouvent une solution pour finaliser leurs projets.



Je travaille en direct avec des usines afin d'avoir tous les éléments techniques pour répondre à nos clients.



Mes compétences :

Animation des ventes

Vente

Gestion de la relation client

Vente directe

Vente B2B

Techniques de vente