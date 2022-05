Yohann HERR

Capacité à gérer et coordonner un projet,

- > > Acquérir rapidement et de manière autonome les connaissances du projet.

Capacités à gérer l’économie, les délais et la qualité du projet,

- > > Comprendre l’environnement du projet et l’impact sur la stratégie de l’entreprise.

Capacités à gérer le contenu du projet,

- > > Préparer et/ou prendre des décisions.

Capacités à affecter et à contrôler les ressources,

Capacités à animer les acteurs du projet,

Capacités à gérer les acteurs externes de l’entreprise,

Connaissances en design et ingénierie des infrastructures.



> > Générosité dans l'effort,

> > Faculté d'adaptation,

> > Consciencieux,

> > Persévérant,

> > Bon relationnel,

> > Rigoureux,

> > Qualité du travail.



Mes compétences :

PRINCE 2

ITIL Foundation V3

Gestion de projet

Infogérance

Réseaux d'entreprises

Technologie des réseaux et accès

Relation client

Datacenter

Communication