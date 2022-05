Yohann JAOUEN

MiXscience est créée pour répondre aux missions suivantes :



Innover pour toujours plus de sécurité alimentaire afin de nourrir les Animaux et les Hommes en toute confiance.

Innover pour améliorer la performance économique des filières des productions animales et nourrir demain 9 milliards d’êtres humains.

Innover pour permettre des productions animales durables, respectueuses de l’environnement et des générations futures.

Concevoir des solutions innovantes et différenciées adaptées à nos clients pour développer de nouveaux marchés.



Mes compétences :

Gestion de projet

Commerce international

Marketing

Nutrition animale