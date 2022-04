Christelle LE FOLL

Référente qualité eau :

- Développement de la nouvelle base de données qualité eau : participation à la rédaction du cahier des charges de la base de données qualité AQUATIC pour la nouvelle société. Travail, en coordination avec la société Aquascop, à la création du module Qualité Eau Potable, au paramétrage de la base suivant à la réglementation et au SANDRE en collaborations avec les différents laboratoires. Tests de recette effectués lors de montées de version. Gestion de cette base et alimentation en données ARS et SPL. Formation du personnel à son utilisation.

Programmation des prélèvements dont le programme d’autosurveillance annuel SPL d'après la réglementation et différentes études et stages. Edition de bilans à destination de l'ARS, des syndicats d’eau (Rapport annuel du délégataire,, bilans ventes d'eau) etc…



- Conseil en traitement de l'eau : Suivi des non-conformités. Suivi de la chloration. Conseils en traitement de l'eau et réalisation de jar-tests.



Suivi des factures.

Formatrice du personnel : jar-tests et analyses sur les filières d'eau potable, prélèvements.

Secouriste du travail.



Mes compétences :

Qualité

Reporting

Informatique

Métrologie

Chimie analytique

Eau potable

Traitement des eaux

Formation

Gestion de base de données

EDILABO

Sandre