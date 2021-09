Yohann JOUBIER

A la suite de mes études menées dans le domaine de la conception de micro composants à l'université de Nantes, j'ai suivi un processus de reconversion vers le métier d'analyste développeur mainframe.

J'occupe depuis 2018 un rôle de chef de projet adjoint pour le compte d'un groupe d'assurance. J'ai travaillé dans les domaines de la banque, des assurances et dans celui des transports.

Durant mes différentes missions j'ai pu acquérir des méthodes de travail et un savoir faire qui me permettent d'être confiant sur ma capacité à mener à bien mes missions.

Mon travail de 7 ans en régie m'a donné l'occasion d'avoir une vision client très poussée et donc de pouvoir anticiper et satisfaire parfaitement le besoin de mes interlocuteurs.

Je souhaite aujourd'hui poursuivre ma carrière dans un rôle porté sur l'humain que ce soit sur de la gestion de projet ou sur une autre composante métier liée aux Ressources humaines.

Sachant que cette période est charnière dans ma carrière je suis à l'écoute de nouvelles opportunités et de nouveaux challenges.