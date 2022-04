Charles GERBER

Expérience : 9 ans



Compétences en Gestion de projet

- Assistance à chef de projet

- Chiffrage, planification et affectation des tâches

- Organisation et conduite de réunions

- Rédaction de rapports récapitulatifs

- Méthode agile / Scrum

Compétences en Analyse

- 7 ans d’expérience dans la finance (titrisation et gestion d’actifs)

- Bonne compréhension des besoins du client (documents, réunions, mails ...)

- Rédaction de spécifications fonctionnelles et techniques

- Design d’écrans

- Conception d’architectures robustes pour systèmes d’information complexes

Compétences en Développement

- Applications de type « client léger » en Java/J2EE/HTML/Javascript

- Systèmes d’information complexes

- Expert en frameworks J2EE (Spring, Hibernate, Struts, Junit, AspectJ …)

- Optimisations d’utilisation mémoire et temps de traitement (cache hibernate, multi-threading, spring batch partitioning …)

- Base de données (Oracle et Sybase), SQL

- Expert en « livraison continue » (jenkins, test unitaires)(utilisation / administration)

Compétences Générales

- Suivi de production (livraisons, support, gestion d’incidents)

- Recettes fonctionnelles et techniques

- Bonne communication

- Bonne maîtrise de l’anglais

- Pédagogie



