Yohann LAMOTTE

Avec 11 années d'expérience en vente -marketing dans le domaine de la santé, je vous ai dressé ci-dessous les actions que j'ai menées et que je mettrai en place en tant que votre responsable régional Grand Ouest.



Vision : Analyser le marché régional en regard des solutions ( produits et services) proposées



Stratégie :

- Identifier les pistes de développement en regard des objectifs à atteindre

- Définir le plan d'action visant à accroître le CA



Dérouler le Plan d'action:

- Manager des projets à moyen et long terme

- Accompagner et former les utilisateurs sur le terrain

- Négocier les contrats complexes et les grands comptes

- Analyser les résultats et proposer des axes d'amélioration



Ma capacité à agir en tant que chef d'orchestre et mon adaptation rapide au changement sont des atouts majeurs pour m'adapter dans un environnement en perpétuelle évolution.



N'hésitez pas à me contacter par mail à yohann.lamotte10@gmail.com ou par téléphone au 06 85 13 06 61.



Mes compétences :

Analyse concurrentielle

Diagnostic medical

Ventes complexes

Formation équipe de ventes

Formation utilisateurs

Ventes dans le secteur de la recherche

Formation interne de l'équipe de ventes

Ventes en milieu hospitalier

Formation client

Ventes

Immunologie

Commercial