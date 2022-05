Yohann LAURET

Yohann, 28 ans, originaire de Nîmes ( Gard ). Je suis un passionné de la culture numérique et féru des nouvelles technologies, et plus particulièrement en ce qui concerne les produits Apple ( des simples accessoires aux derniers Macs, iOS, OSX ). Je suis de très près les nouveautés et les actualités via les magazines et les blogs les plus sérieux .







Autodidacte, sérieux, de nature joviale et ayant une facilité pour expliquer ou guider un client lambda ( ou simple curieux ), je suis assez à l'aise en One to One mais aussi en petit groupe (exemple: famille curieuse, groupe d'amis). Je suis aussi très motivé, serviable, ponctuel, dynamique, respectueux de la hiérarchie et polyvalent .





Membre de l'association Electrodidact de Montpellier, organisatrice d'évènements musicaux dans le domaine de la musique électronique, depuis 2011, dans la région Languedoc-Roussillon.



Mes compétences :

OSX

Télécoms

Gaming

High Technologies

Djs

Home studio

Mac

IOS

Illustrator

infographie

restauration rapide

art

Informatique

retail

Conseil commercial